Die Frage

Meine Frau ist für mich oft ein Stressfaktor. Ihr Vater sagte schon immer „Zeit ist Geld“ und selbst wenn wir Freunde treffen oder Hobbys nachgehen, ist sie in Dauerhektik und will alles schnell zu Ende bringen, statt zu genießen. Ich würde sie ja gerne verstehen, aber es gelingt mir nicht. Uwe (46)

Die Antwort von Sabine und Roland Bösel

Lieber Uwe!

Es ist schon einmal wunderbar, dass Ihnen daran gelegen ist, Ihre Frau zu verstehen und dass Sie um Rat fragen! Klopfen Sie sich gerne auf die Schulter – und gleich für noch etwas: Sie haben einen vermutlich ganz wesentlichen Einflussfaktor aus der Geschichte Ihrer Frau bereits selbst entlarvt: den Glaubenssatz des Vaters.

Wir alle haben in unserer Kindheit bestimmte Dinge immer wieder von unseren Eltern gehört. Vieles wirkt unbewusst in uns nach. An etliche typische Sager und Glaubenssätze unserer Herkunftsfamilie erinnern wir uns aber auch ganz bewusst. Vieles war ja auch wichtig und hilfreich, etwa „Setz‘ eine Haube auf, wenn es Minusgrade hat“ oder „Grüß die Leute, wenn du zu einer Party eingeladen bist und dort ankommst“. Anderes aber, und dafür ist „Zeit ist Geld“ ein gutes Beispiel, kann uns schon in der Kindheit auf ein Denken und Verhalten fixieren, das uns nicht guttut.

Ihre Frau dürfte gelernt haben, dass Zeit Geld ist und Geld wichtig ist. Dass es stets um Effizienz geht und darum, alles schnell fertigzukriegen. Vielleicht erschien es Ihrer Frau als Kind sinnvoll, sich in allem zu beeilen, um von ihrem Vater Anerkennung zu bekommen. Vielleicht ist die Zeiteffizienz ihr heute noch im Geschäftsleben oder bei allen möglichen Erledigungen hilfreich. Es liegt ja auch ein Wert darin, eine Fertigkeit. Beim Grillen mit Freunden steht die Zeit-ist-Geld-Haltung dem Genießen aber natürlich entgegen.

Jede Familie hat ihre eigene Tradition. Ihrer Frau ist vielleicht nicht bewusst, dass sie die Zeit-ist-Geld-Idee ihrer Familie als geerbten Glaubenssatz so umfassend fortsetzt, dass sie damit für Sie zum Stressfaktor wird. Suchen Sie das Gespräch mit ihr, zeigen Sie Verständnis und Interesse! Oft bedarf es nur einer Entscheidung, mit einer Familientradition zu brechen.