Die Frage

Meine Freundin ist mir wichtig und ich habe Verständnis dafür, dass sie öfter ihre Mädelsabende hat. In letzter Zeit kommt sie davon aber erst in der Nacht heim. Ich glaube, sie hat einen anderen. Das sieht doch danach aus, oder? (Hermann, 29)

Die Antwort von Sabine und Roland Bösel

Lieber Hermann!

Es ist schön, dass Sie so wertschätzend von Ihrer Beziehung und Ihrer Freundin sprechen. Auch dass Sie um Rat fragen, zeugt davon, dass Ihre Partnerin Ihnen wichtig ist. Dass Ihre Partnerin von Mädelsabenden zuletzt öfter spät heimkommt, haben Sie als Veränderung wahrgenommen. Wir verstehen, dass Sie das wachsam werden lässt oder sogar beunruhigt – dass Sie sich Gedanken machen, ob Ihre Partnerin Ihnen vielleicht „untreu“ wird.

Wie Sie bestimmte Situationen bewerten und was Sie glauben, wenn Sie etwas beobachten, hängt damit zusammen, was Sie zum Thema bereits erlebt haben. Vorerfahrungen können richtiggehende „neuronale Trampfelpfade“ im Gehirn anlegen, die immer wieder automatisch verwendet werden. Dazu können Sie ein einfaches Experiment durchführen. Fragen Sie mal jemanden: „Welche Farbe hat Schnee? Was trinken Kühe?“ Die Antwort wird zumeist „Weiß“ und dann „Milch“ lauten. Die Verbindung „weiße Farbe, Milch, Kuh“ ist in unseren Köpfen so ein neuronaler Trampelpfad, dem es egal ist, dass erwachsene Kühe in Wahrheit natürlich Wasser trinken.

Dass Sie „länger wegbleiben“ mit „fremdgehen“ verbinden und annehmen, Ihre Freundin habe jetzt ein Verhältnis, könnte also vielleicht auch mit Ihren Vorerfahrungen zu tun haben? Mit alten Verletzungen, mit Enttäuschungen?

Länger auszugehen, ist nicht automatisch ein Zeichen für Untreue, kann aber dennoch eine Bedeutung haben. Wenn Sie nach diesen Überlegungen Ihre Besorgnis ablegen können – wunderbar. Wenn Sie jedoch weiter unsicher sind oder den Eindruck haben, dass ihre Freundin gerne länger wegbleibt, um nicht mit Ihnen zu Hause zu sein, also vor der Beziehung flüchtet, sollten Sie das Gespräch mit ihr suchen – ohne Vorwürfe. Erklären Sie einfach, was Sie empfinden, wenn sie bis in die Nacht hinein wegbleibt. Nur Mut, Sie machen das bestimmt großartig!