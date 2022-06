Die Frage

Mein Mann sagt oft, ich würde überreagieren, und langsam glaube ich, er hat recht. Er macht mich zum Beispiel darauf aufmerksam, dass gleich die Milch für mein Müsli überkocht, und ich bin zwei Stunden aggressiv zu ihm wegen seiner Besserwisserei. Was ist nur mit mir los, bin ich krank? Sonja (38)

Die Antwort von Sabine und Roland Bösel

Liebe Sonja!

Sprechen Sie sich doch mal selbst ein Lob dafür aus, dass Ihnen Ihr Partner und Ihre Beziehung so wichtig sind: Sie suchen Rat, Sie hinterfragen Ihr eigenes Verhalten … das sind schon einmal wunderbare Voraussetzungen für Harmonie zu Hause. Betrachten Sie sich bitte auch als völlig gesund in diesem Zusammenhang. Ihr Verhalten, Ihre „Überreaktion“, hat bestimmt gute Gründe – und birgt zudem Entwicklungschancen, wie so vieles, was Partner in uns auslösen.

Wenn wir überreagieren, hat unsere Reaktion mit der aktuellen Situation meist wenig zu tun. Falls Sie immer dann überschießend reagieren, wenn Sie etwas als Zurechtweisung empfinden oder als Hinweis „von oben herab“, fühlen Sie doch mal in sich hinein, wann dieses Muster entstanden sein könnte. Die Kindheit ist in diesem Zusammenhang oft ein heißer Tipp. Wenn Sie sich zum Beispiel von einem Elternteil oder von Lehrern in Ihrer Kindheit „nicht für voll genommen“ gefühlt haben, wird ein harmloser Hinweis Ihres Partners in Ihrer Wahrnehmung leicht zu „Besserwisserei“. Vielleicht hatten Sie aufgrund alter Muster im Moment der überkochenden Milch den Eindruck, Ihr Partner wollte mit seinem Kommentar ausdrücken, er könne den Herd besser bedienen oder besser Milch kochen als Sie, oder nur er würde Gefahren richtig einschätzen. Sie empfanden das so, während er vermutlich einfach nur verhindern wollte, dass die Milch überkocht. Das zu verstehen, kann einer überschießenden Reaktion vorbeugen.

Was der eigene Partner tut oder sagt, ist immer wieder eine ganz wunderbare Gelegenheit, uns weiterzuentwickeln. Wir regen uns über vieles ja nur auf, weil es der eigene Partner ist – einen Fremden, der dasselbe zu uns sagt, würden wir kaum beachten. Freuen Sie sich über die Entwicklungschancen, die Ihnen das Verhalten Ihres Partners jeden Tag gibt!