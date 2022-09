Die Frage

Mein Mann hat schon immer jeden Euro dreimal umgedreht, so auf „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“, wie er immer sagt. Mich kritisiert er dafür, dass ich mir ab und zu etwas gönne. Jetzt in Zeiten der Teuerung hat sich das noch verstärkt, was ich verstehe, aber ich halte ihn manchmal nicht mehr aus. Ist unsere Ehe kaputt? Irmgard (55)

Die Antwort von Sabine und Roland Bösel

Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass Sie Ihre Ehe wichtig genug nehmen, um nach Lösungen zu suchen! Generell lässt sich auch sagen: Nur wegen unterschiedlicher Arten, mit Geld umzugehen, ist eine Partnerschaft noch keineswegs kaputt.

Bei Konflikten in Beziehungen geht es erstaunlich oft um Geld. Gut zu wissen dabei: Auch Krisen, die von anderswo herrühren, werden gerne mal über das Finanzielle ausgelebt. Aber selbst wenn wir es wirklich mit einem Geldthema zu tun haben – was laut Ihrer Schilderung bei Ihnen vermutlich der Fall ist –, ist das Thema möglicherweise gar nicht Ihres als Paar.

Es kann sehr hilfreich sein, einfach einmal bewusst und mit ihrem Mann gemeinsam hinzusehen und wahrzunehmen, woher er seine Neigung zum Sparen oder, je nachdem, wie Sie es nennen möchten, zur Knausrigkeit hat. Gerade unser Umgang mit Geld ist häufig „ungeschaut“ von Eltern und Großeltern übernommen oder er entstand, um genau gegenteilig zu den Eltern zu agieren – was auch eine Form der Abhängigkeit ist. Bei Geld als Streitpunkt in Beziehungen lässt sich besonders oft beobachten, dass das Thema gar nicht in die Gegenwart und auch nicht in die Partnerschaft gehört, sondern in die jeweilige Herkunftsfamilie.

Beobachten und, soweit möglich, erfragen Sie doch einmal gemeinsam mit Ihrem Mann, was in dieser Familie über Geld gedacht und gesagt wird. Viele Glaubenssätze kommen aus uralten Zeiten, aus Hungersnöten, und prägen Generationen, ohne dass im Außen eine Hungersnot gegeben ist. Wenn wir verstehen, dass wir die Prägungen durch unsere Vorfahren auch ganz bewusst loslassen dürfen, entspannt sich die Situation oft nachhaltig. Probieren Sie es aus, machen Sie sich auf Entdeckungsreise! Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen.