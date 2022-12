Die Frage

Mein Mann und unsere Ehe liegen mir noch immer sehr am Herzen, aber manchmal glaube ich, ich bin nur seine Haushälterin. Ich versuche immer, für gute Stimmung zu sorgen, lasse ihn alles entscheiden, mache bei seiner bevorzugten Freizeitgestaltung mit, obwohl ich mich nicht dafür interessiere, und er dankt es mir damit, dass er ständig gereizt und unfreundlich ist. Haben wir noch eine Chance? Ute, 58

Die Antwort von Sabine und Roland Bösel

Es ist sehr positiv, dass Ihnen Ihre Beziehung wichtig genug ist, um sich so viel Mühe zu geben und um Rat bei uns zu suchen. So wichtig Ihnen Ihr Partner auch sein mag – Ihre Beziehung gelingt dann am besten, wenn Sie sich auch selbst wichtig sind. Wer dazu neigt, für andere, speziell für den Partner und dessen Wünsche, die eigenen Bedürfnisse hintanzustellen, mag aus eigener Sicht dadurch besonders viel in die Beziehung einbringen und besonders große Liebe ausdrücken – aber schadet sich selbst und tatsächlich auch der Beziehung langfristig.

Gelingende Beziehungen brauchen Balance. Und Liebe braucht immer auch Selbstliebe. Wenn wir uns selbst nicht genug Gutes tun, erwarten wir – oft unbewusst – vom Partner, dass er die „Opfer“, die wir für ihn bringen, mit besonders viel Zuwendung kompensiert. Wenn wir von unserem Partner er- warten, dass er uns die Fürsorge zuteilwerden lässt, die wir uns als Selbstfürsorge aber verwehren, ist er damit überfordert. Oft laufen diese Muster un- bewusst ab, deshalb kann er auch nicht sagen, er sei überfordert – sondern ist gereizt und unfreundlich.

Werden Sie sich über alle Ihre Bedürfnisse und Wünsche klar und erfüllen Sie sich selbst, was immer Ihnen möglich ist! Lassen Sie den Haushalt auch mal sein und tun Sie sich etwas Gutes – auch wenn das bedeutet, zwischendurch alleine oder mit Freundinnen wegzufahren, statt mit Ihrem Mann. Pflegen Sie Ihr persönliches Glück auch unabhängig von Ihrem Mann, aber sprechen Sie offen mit ihm darüber, dass Sie sich schwertun, auf sich selbst zu achten. Sagen Sie ihm in Zukunft, wenn Sie mal lieber etwas anderes unternehmen wollen oder auch mal gar nichts tun wollen. Nur Mut, Sie machen das bestimmt großartig!