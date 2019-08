Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© luckybusiness - stock.adobe.com

Italien.

Hier zählt stilsicheres Auftreten.

Wer in Italien Geschäfte machen möchte, muss Ausdauer und Beharrlichkeit mitbringen. Verhandlungen ziehen sich dahin. „Bella figura“, also stilsicheres Auftreten, ist wichtig. Oft werden Geschäftspartner, die nicht gut gekleidet sind, belächelt. Der Anzug/das Kostüm muss also sitzen. Die Körpersprache ist in Italien stark ausgeprägt. Vor impulsiven Gesten muss man sich aber meist nicht fürchten: Erhobene Fäuste etwa signalisieren Ratlosigkeit.