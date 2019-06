Facebook

© karepa - stock.adobe.com

Rudolf Buchners Arbeitsfeld ist durchaus mit einem Überraschungsei vergleichbar: Spiel, Spaß, Spannung und irgendwo gibt es auch sicher noch Schokolade. Obwohl in Sachen Firmenfest mit der Kulinarik allein niemand mehr so schnell hinter dem Schreibtisch hervorgelockt werden kann, wie Buchner, einer der führenden Köpfe der „Erlebnis-Manufaktur Retter Events“, aus Erfahrung weiß. „Man muss schon mehr bieten, weil gut essen und trinken, das machen die Leute ja auch privat.“ Deswegen setzt man heutzutage beim Sommerfest auch auf einen bunten Mix aus lockerem Beisammensein und Action“, so der Eventprofi.