Die Zahl 666 kursiert vor allem auf Social Media. Damit gemeint sind Kriterien, die den „perfekten“ Partner definieren sollen: mindestens 6 Fuß (ca. 183 m) groß, ein sechsstelliges Einkommen und Bauchmuskeln, also ein Sixpack.

Falsche Annahmen, wahre Prioritäten

Eine aktuelle Umfrage der Dating-App „Tinder“ bestätigt jedoch genau das Gegenteil: Für Frauen sind die wichtigsten Kriterien Loyalität (50 Prozent) und Ehrlichkeit (37 Prozent). Attraktivität steht erst an dritter Stelle, finanzielle Stabilität ist für ein Drittel der Frauen wichtig.

Männer hingegen denken aufgrund der „666-Regel“, dass Frauen vor allem auf die Körpergröße (34 %) und Berufsbezeichnung (31 Prozent) bei der Partnerwahl achten. „Statt sich von solchen Checklisten leiten zu lassen, geht es bei der Partnersuche um mehr als perfekte Maße und Gehaltszahlen“, heißt es in der Studie. „Das, was am Ende wirklich über echte Verbindungen entscheidet, sind keine oberflächlichen Komponenten, sondern ob man sich von der anderen Person gesehen, wertgeschätzt, geliebt und verstanden fühlt“, bestätigt auch Pia Kabitzsch, Psychologin und Dating-Expertin.

Die Tinder-Tipps für die Suche nach der Liebe