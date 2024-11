Authentizität, Romantik und geteilte Nischeninteressen spielen beim Daten 2025 eine größere Rolle denn je. Gleichzeitig legen Singles zunehmend mehr Wert auf Stabilität und Planbarkeit sowie platonische Freundschaften, mit denen sie ihre Datingerlebnisse teilen können.

Ein Comeback der Romantik

Über die Hälfte der Frauen weltweit bezeichnet sich selbst als romantisch, während für ein Drittel der Frauen der Mangel an Romantik in der Vergangenheit negative Auswirkungen auf ihr Datingleben hatte.

Allerdings setzen Singles 2025 nicht auf große Gesten, sondern auf „Mikro-Romantik“, also kleine, bedeutsame Handlungen wie das Teilen von Playlists und Memes oder einen morgendlichen Spaziergang mit Kaffee. Es gilt als die moderne Art, Liebe zu zeigen.

DWM (Date With Me)

Vom gemeinsamen virtuellen Fertigmachen fürs Date über Ankündigungen der neuen Beziehung auf Social Media bis hin zu live gestreamten Trennungen - Datingerlebnisse werden zunehmend öffentlich geteilt. 41 Prozent der Singles empfinden den authentischen Content, der nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen im Dating- und Beziehungsleben einer Person zeigt, als positiv. Jede zweite Frau in Deutschland sagt, sie fühle sich durch diese Transparenz weniger unsicher und einsam.

Zudem inspiriert das Beobachten anderer dazu, realistischere Erwartungen an Beziehungen zu entwickeln, Warnsignale früh zu erkennen und schwierige Themen offener anzusprechen.

Auf derselben (Fan-) Page

Ob Mikro-Communitys (wie Bücherclubs) oder Nischeninteressen (wie Töpferkurse) - fast die Hälfte (46 Prozent) der Singles weltweit empfindet außergewöhnliche Interessen als attraktiv. Für jede zweite weltweit bedeutet ein authentisches Auftreten beim Dating, auch zu den eigenen Hobbys und Leidenschaften zu stehen.

Männer-Casting

Vom „Babygirl“ bis „Men in Finance“ - männliche Archetypen waren 2024 in der Popkultur allgegenwärtig und haben eine breite Diskussion darüber entfacht, was wir als ideale (oder weniger ideale) Eigenschaften sehen. Laut 33 Prozent der Singles weltweit haben wir in diesem Jahr mehr über Rollenbilder und Stereotypen bei Männern gesprochen als je zuvor.

Ähnlich wie viele Frauen empfinden allerdings auch viele Männer, im Falle der Befragung über ein Viertel, solche Klischees als störend, da sie zu falschen Annahmen über ihren Charakter und ihre Absichten führen könnten.

Zukunftssicherheit

Globale Unsicherheit über Themen wie Finanzen, Jobsicherheit, Wohnsituation und Klimawandel wirken sich immer stärker auf das Dating- und Liebesleben aus. Die große Mehrheit (95 Prozent) der Singles weltweit gibt an, dass diese Sorgen beeinflussen, wen sie daten und wie sie ihre Partnersuche gestalten.

Mit Blick auf die Zukunft des Datings können Singles erwarten, dass entsprechende Gespräche von Anfang an präsenter sein werden.

Guys That Get It

Beim Dating ist ein Freundschaftstyp von besonderer Relevanz: der beste männliche Freund. Rund 30 Prozent der Frauen weltweit und sogar 46 Prozent in Deutschland sagen, dass sie mittlerweile viel offener mit ihren männlichen Freunden über ihr Datingleben sprechen als früher. Jede fünfte Frau bittet ihren besten Freund sogar um eine Vorabeinschätzung potenzieller Matches.

Die Mehrheit (54 Prozent) verlässt sich außerdem auf die Erklärungen ihrer Freunde, um das Verhalten ihrer Dates besser verstehen zu können.