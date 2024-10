Wir sprechen heute über gute und weniger gute Möglichkeiten, wie künstliche Intelligenz unser Dating, unsere Romantik und den Sex zwischen uns Menschen verändern wird. Beziehungen werden ein wesentlicher Fokus sein, um den wir uns kümmern müssen, abseits des Hypes rund um KI, geht es am Ende für uns Menschen um das echte Leben. Dafür brennt auch Christian Uhle, er ist Philosoph, Zukunftsforscher und Autor in Berlin und bringt am 9. Oktober sein neues Buch heraus, das eine philosophische Orientierung für eine gute Zukunft verspricht. Es heißt „Künstliche Intelligenz und echtes Leben“ und ist bei S. Fischer erschienen.

Wie KI unsere Liebe verändert - hier den Podcast hören