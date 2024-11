„Männer essen gerne herzhaft und deftig“, behauptet der Autor des Kochbuchs „Kochen für Kerle mit dem Thermomix“, Charly Till. Wir haben uns diesem Motto folgend selbst auf die Suche gemacht nach zünftigen Thermomix-Rezepten mit Geling-Garantie für den „Internationalen Männertag“ am 19. November. Und haben folgende Rezepte gefunden:

Burger aus dem Thermomix - wozu das? Stimmt grundsätzlich. Aber! Wer ein richtig gutes Stück Fleisch beim Rinderzüchter seines Vertrauens im Ganzen kauft und dann faschieren will, ist nicht undankbar, das Gerät bei sich in der Küche stehen zu haben. 4 Sekunden auf Stufe 6 - und schon hat man hochwertiges Faschiertes, das sich perfekt zu Burger-Patties formen lässt. Natürlich kann man auch ganz normales Bio-Faschiertes im Supermarkt kaufen. Aber von vorne:

Beef Burger

60 g Röstzwiebel

600 g Rindfleisch ohne Sehnen

1 TL Salz

3 EL Butter

150 g Zwiebeln halbiert

140 g Cornichons halbiert

4 EL Olivenöl

30 g brauner Zucker

2 EL weiße Senfkörner

40 g Apfelessig

20 g Worcester-Sauce (Achtung! Damit wird das Rezept glutenhältig!)

40 g Gurkenwasser

2 Prisen Cayenne-Pfeffer

6 Prisen Pfeffer

8 Scheiben Hamburgerspeck

4 Scheiben Cheddar

4 Burger-Buns

4 TL Senf

4 EL Ketchup

1 rote Zwiebel klein, in Ringen

Mit Thermomix:

- Röstzwiebeln in den Mixtopf geben, 8 Sek./Stufe 10 zerkleinern und umfüllen.

- 200 g Fleisch in den Mixtopf geben, 4 Sek./Stufe 6 zerkleinern und in eine größere Schüssel umfüllen.

- 200 g Fleisch in den Mixtopf geben, 4 Sek./Stufe 6 zerkleinern und in die Schüssel zugeben.

- Restliche 200 g Fleisch in den Mixtopf geben und 4 Sek./Stufe 6 zerkleinern.

- Bereits zerkleinertes Fleisch, ½ TL Salz, 1,5 EL Butter und zerkleinerte Röstzwiebeln zugeben, Teig 1 Min. verkneten und umfüllen. Aus der Hackfleischmischung mit angefeuchteten Händen 4 gleichgroße Patties formen und abgedeckt kalt stellen. Mixtopf spülen.

- Zwiebeln und Cornichons in den Mixtopf geben, 4 Sek./Stufe 5 zerkleinern und mit dem Spatel nach unten schieben.

- Die restliche Butter und 2 EL Olivenöl zugeben und 5 Min./120°C/Stufe 1 dünsten.

- Zucker, ½ TL Salz, Senfkörner, Essig, Worcester-Sauce und Gurkenwasser zugeben und ohne Messbecher 12 Min./120°C/Stufe 1 dünsten.

- Cayenne-Pfeffer und 2 Prisen Pfeffer zugeben und mit dem Spatel unterrühren. Gurkenrelish abschmecken, umfüllen und abkühlen lassen.

- Bacon auf dem heißen Grill knusprig grillen. Die Patties dünn mit restlichem Öl bestreichen, rundherum mit dem restlichen Salz und Pfeffer würzen und von jeder Seite ca. 4-5 Minuten grillen. Nach dem Wenden mit Käse belegen und warm halten.

- Burgerbrötchen waagerecht durchschneiden und Schnittflächen auf dem Grill kurz rösten.

- Die Brötchenhälften mit Senf und Ketchup bestreichen und je 1 Patty und 1 Baconscheibe auf den unteren Hälften verteilen. Gurkenrelish und Zwiebelringe darauf anrichten, Burger zusammenbauen und servieren.

Ohne Thermomix:

- Faschiertes mit Salz, Butter und Röstzwiebeln verkneten, Patties formen und kalt stellen.

- Zwiebeln und Cornichons klein hacken, mit Butter und 2 EL Olivenöl 5 Minuten dünsten.

- Zucker, Salz, Senfkörner, Essig, Worcester-Sauce und Gurkenwasser dazugeben und 12 Minuten dünsten.

- Cayenne-Pfeffer und 2 Prisen Pfeffer unterrühren. Abschmecken und abkühlen lassen.

- Bacon in einer Pfanne knusprig grillen, die Patties dünn mit Öl bestreichen, mit Salz und Pfeffer rundherum würzen und von jeder Seite 4-5 Minuten grillen. Mit Käse belegen und warmhalten

- Burger-Buns waagrecht durchschneiden und mit Schnittflächen in der Pfanne kurz rösten.

- Hälften mit Senf und Ketchup bestreichen, mit Patties und Bacon belegen, Gurkenrelish und Zwiebelringe darauf setzen, mit oberer Bun-Hälfte belegen und servieren. Mahlzeit!

Curry-Kartoffel-Suppe

700 g Kartoffeln, mehligkochend, in Stücken

130 g Zwiebeln, halbiert

130 g Karotten, in Stücken

3 Knoblauchzehen

30 g Olivenöl

1 EL Curry

800 g Wasser

2 Würfel Gemüsebrühe (für je 0,5 l)

1 Lorbeerblatt, getrocknet

1 EL Majoran, getrocknet

1 EL Dijon-Senf

2 Prisen Muskatnuss gerieben

1 TL Salz

½ TL Pfeffer

80 g Sahne, etwas zum Garnieren übriglassen + Petersilie, grob gehackt, zum Garnieren

Mit Thermomix:

- Kartoffeln in den Mixtopf geben, 5 Sek./Stufe 4 zerkleinern und umfüllen.

- 150 g zerkleinerte Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und Knoblauch in den Mixtopf geben, 3 Sek./Stufe 5 zerkleinern und mit dem Spatel nach unten schieben.

- Öl und Curry zugeben und 5 Min./120°C/Stufe 0.5 dünsten.

- Wasser, Gewürzpaste, Lorbeerblatt, Majoran, Piment, Senf, Muskat, Salz und Pfeffer zugeben und 10 Min./100°C/Stufe 1 kochen.

- Die restlichen Kartoffeln zugeben und 10 Min./100°C/Stufe 1 kochen.

- Sahne zugeben und ohne Messbecher 3 Min./98°C/Stufe 1 kochen. Suppe abschmecken, mit Sahne und Petersilie garnieren und z. B. mit Brot servieren.

Ohne Thermomix:

- 150 g Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und Knoblauch hacken, mit Öl und Curry 5 Minuten dünsten.

- Wasser, Suppenwürfel, Gewürze zugeben und 10 Minuten köcheln. Mit dem Stabmixer pürieren.

- Restliche Kartoffeln in der Zwischenzeit würfeln und dazugeben, 10 Minuten kochen.

- Sahne zugeben und 3 weitere Minuten kochen.

- Suppe abschmecken und mit Sahne und gehackter Petersilie garnieren.

Biermuffins

410 g Mehl

1/2 Teelöffel Salz

1/2 Teelöffel gem. Pfeffer

2 EL Zucker

1 Päckchen Backpulver

500 g Bier

geriebene3 Käse

- Zutaten für den Teig rasch verkneten (Thermomix 20 Sekunden Stufe 5), in Muffinförmchen geben, mit Käse bestreuen und im vorgeheizten Backrohr bei 160 Grad 20-25 Minuten backen.

Starke Männer

3 EL Milch

1 Päckchen Trockenhefe

380 g gekochte Kartoffeln

380 g Mehl

3 Eier

1 Prise Salz

Fett zum Herausbacken

- Milch und Trockenhefe vermischen (Thermomix 3 Minuten/37 Grad/Stufe 1)

- Kartoffeln gut zerstampfen und hinzufügen (20 Sekunden Stufe 5,5)

- Mehl, Salz und Eier hinzufügen und verrühren, abgedeckt 30 Minuten lang gehen lassen

- Ca. 10 Zentimeter lange und 2 cm dicke Rollen formen und in heißem Fett goldbraun herausbacken.

- Auf Küchenrolle abtropfen lassen und mit Apfelmus servieren

Irish-Stew (glutenfrei)

10 g Petersilie (ca. 4 Stängel abgezupft)

100 g Staudensellerie

200 g Kartoffeln

100 g Zwiebeln

20 g Olivenöl

500 g Rindergulasch, mager gewürfelt

1 Dose Tomaten stückig (400 g)

20 g Maizena

3 Teelöffel Salz

1/2 Teelöffel Pfeffer

2 Blatt Lorbeerblätter

2 TL abgezupft

350 g Kartoffeln

500 g Guinness, dunkles Bier

2 Würfel Rinderbrühe

Mit dem Thermomix:

- Petersilie, Staudensellerie und Möhren in den Mixtopf geben, 2 Sek./Stufe 5 zerkleinern und umfüllen.

- Zwiebeln in den Mixtopf geben, 3 Sek./Stufe 5 zerkleinern und mit dem Spatel nach unten schieben. Öl zugeben und 3 Min/Varoma/Stufe 1 dünsten.

- Gulasch zugeben und 5 Min/Varoma/Linksdreh/Rührstufe ohne Messbecher garen, dabei den Gareinsatz als Spritzschutz auf den Mixtopfdeckel stellen.

- Tomaten, Mehl, Salz, Pfeffer. 2 Rinder Brühwürfel, Lorbeerblätter, Thymian und Rosmarin zugeben, Messbecher wieder einsetzen und 50 Min/100 Grad/Linkslauf/Stufe 1 garen.

- Guinness, Kartoffeln und zerkleinertes Gemüse zugeben und weitere 30 Min/100 Grad/Linkslauf/Stufe 1 garen. Das Rindfleisch-Stew mit Semmel servieren.

Chicken Drumsticks mit Whisky-Glasur

Würzmischung

2 TL Senfkörner

1 EL Paprikapulver

1 TL Salz

½ TL Knoblauch, granuliert

½ TL Zwiebel, granuliert

¼-½ TL Chilipulver

1200 g Hühner-Unterkeulen

Whisky-Glasur und Fertigstellung

20 g Sojasauce

20 g Whisky

10 g Honig

10 g Butter

Würzmischung: Senfkörner im Mörser zerkleinern (Thermomix: 1 Min./Stufe 10)

Paprikapulver, Meersalz, Knoblauchgranulat, Zwiebelgranulat und Chilipulver zugeben (10 Sek./Stufe 3), mischen und in eine Schüssel umfüllen. Die Haut der Drumsticks Richtung Knochen soweit wie möglich hochziehen, dabei vorsichtig mit einem Messer vom Fleisch lösen. Das Fleisch in der Würzmischung wenden, bis es gleichmäßig bedeckt ist und die Haut anschließend wieder über das Fleisch ziehen.

Whisky-Glasur und Fertigstellung: Rohr auf Grillstufe vorheizen (ca. 200°C) aufheizen.

Sojasauce, Whisky, Zuckerrübensirup und Butter in einen Topf geben, aufkochen und 2 Minuten köcheln lassen (Thermomix: 2 Min./100°C/Stufe 2), in eine Schüssel umfüllen und abkühlen lassen.

Die gewürzten Drumsticks über indirekter mittlerer Hitze (ca. 200°C) bei geschlossenem Grilldeckel 10-15 Minuten grillen, danach wenden und mit Whisky-Glasur bestreichen. Drumsticks weitere 10-15 Minuten grillen, dabei während der restlichen Grillzeit ein- bis zweimal wenden und mit Glasur bestreichen. Drumsticks heiß servieren, dazu passen Bratkartoffel.