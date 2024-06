Es war längere Zeit so etwas wie das Experimentierfeld unter den Grossauer-Lokalen: Das Streets ist schon 2018 in die Waagner-Biro-Straße eingezogen, die sich in den letzten Jahren extrem verändert hat – ein Bau nach dem anderen wurde in der Smart City hochgezogen, mittlerweile ist auch der Nikolaus-Harnoncourt-Park als grünes Herz des neuen Stadtteils eröffnet. Und auch im Streets tat sich einiges. Eröffnet wurde das Lokal damals ja mit dem Konzept „Famous Food and Drinks“, serviert wurden Speisen nach den Rezepten großer Küchenstars. 2023 ging man dann dazu über, das Lokal als Pop-up für die Grossauer-Lokale zu führen, so zog etwa das Glöcklbräu für drei Monate ein, auch der Fischwirt im Urmeer wollte seinen unvergleichlichen Ausblick über die südsteirische Weinstraße für ein Gastspiel in der Smart City auf Baustellen und Beton tauschen.

So weit kam es aber gar nicht, denn das Konzept mit Steaks aus dem El Gaucho im neuen Gewand erwies sich als so stimmig, dass das als „Steak‘n‘Roll“ gestartete Popup einfach geblieben ist. So heißt das Lokal mittlerweile „Streets by El Gaucho“, auf den Rücken der T-Shirts des jungen, flotten Personals, stehen Sprüche wie „Back STREETS back ... Alright!“, das gesamte Design von Homepage und Speisekarten wurde überarbeitet und noch ein gutes Stück verjüngt. Der Star auf der Karte ist das Steak Sandwich, das es in acht Varianten (eines davon mit Tofu) und zu Preisen von 15 bis 19 Euro gibt – allerdings nur in der Nachmittags-Abendkarte, ab 14.30 Uhr.

Das ist der Classic Burger © Pajman

Zu Mittag ist das Lokal, insbesondere der Gastgarten, gut gefüllt. Der Lunch um 13,90 Euro (Hauptgericht, kleiner grüner Salat und Mini-Dessert) ist günstig und gut. Wir kosten einen Classic Beef Burger, der wirklich ganz klassisch ist (Gurkerl, Tomate) und durch hervorragende Zutaten (köstlicher Bun!, tolles Rindfleisch!) besticht. Sowohl mittags als auch abends lockt auf der Karte auch ein „Steak Corner“, drei Steaks aus Premiumfleisch aus dem El Gaucho stehen zur Auswahl (19 bis 26 Euro), Sides wie Steak Fries, Trüffelgnocchi oder Grillgemüse kosten noch einmal 5 bis 7 Euro extra, die Saucen je 2. Die Steak-Kompetenz aus dem El Gaucho ist auch hier zu finden: Das Fleisch ist von auffallend guter Qualität, der Garpunkt „medium rare“ exakt so wie bestellt. Die Pommes Frittes sind schön knusprig, das Grillgemüse dazu eine besonders feine Sache (u. a. Pimientos de Padrón, Kräuterseitlinge und Paprika).

Beim Food Festival Graz ist das Streets übrigens auch gleich doppelt dabei: Zum Schulschluss-Freitag gibt es unter dem Motto „Ab in die Ferien!“ Eine Sandwich- und Soft-Eis-Lunchparty, am Abend einen Sandwich & Beer Club Deluxe. Bei beiden Terminen gibt‘s so viele Sandwiches und Eis bzw. Bier man essen und trinken kann zum Fixpreis.

Streets by El Gaucho in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

Waagner-Biro-Straße 109, 8020 Graz

Bim: Linie 6, Nikolaus-Harnoncourt-Platz

Geöffnet: Montag bis Freitag, 11-22 Uhr, Lunch 11.30-14.30 Uhr

Bei Veranstaltungen in der Helmut List Halle haben auch am Samstag ab 17 Uhr geöffnet.

Telefon: +43 316 573357

Mail: hello@streets-graz.at

Homepage: streets-graz.at