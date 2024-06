„Heiße Würstel!“ steht auf der Anschlagtafel draußen. Und genau darum geht es auf der Hinterseite der Jakominiplatz-Standln. Hier hat Didi Dorner, Veteran der steirischen Haubenküche und aktuell mit seinem Lokal „Magnolia by Didi Dorner“ im Augartenhotel mit drei Hauben bewertet, nämlich einen Würstelstand eröffnet. Es geht tatsächlich um die Wurst, die ganz klassisch am Papierteller mit Senf und Kren serviert wird. Den Unterschied macht allerdings nicht nur ihre Form – alle werden als „schlanke“ Frankfurter hergestellt–, sondern vor allem die Qualität aus, in jedem Würstel steckt monatelange Tüftel-Arbeit mit Prenner Fleisch in Wildon.

Fünf Würste gibt‘s im Standl, das Dorner davor als „Pastaficio“ betrieb, zur Auswahl, eine Besonderheit ist die gekochte Bratwurst, die fein und dezent im Geschmack ist und die Dorner nicht mit Senf, sondern mit einer Art Erdapfelkas mit Kernöl serviert. Das macht schon einmal große Freude. Frankfurter, Krainer und Debreziner sind genau so gschmackig, wie man sich das wünscht – nur eben um einen ordentlichen Bissen besser. Dazu gibt‘s ganz einfach eine Semmel und Senf und Kren, und zwar nicht in irgendwelchen exotischen Kreativ-Varianten, sondern genauso wie man es vom Würstelstand kennt. Noch einmal extra würzig ist natürlich die Käsekrainer, aus der – Achtung! – der Käse schon einmal etwas herausspritzen kann. Alle Würstel werden nicht gebraten, sondern gesiedet. Mit 4,80 Euro für ein Paar bzw. 3 Euro für ein Stück ist es wohl die günstigste Drei-Hauben-Mahlzeit, die man in der Stadt bekommen kann.

Und zu Trinken? Steht eine große Auswahl an Softdrinks (ab 3 Euro) und Flaschenbieren (ab 3,90 Euro) bereit.

Übrigens: Im Magnolia kocht Dorner natürlich weiterhin groß auf. Falls Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind.

Didi Dorner – „Hunger&Durst“, Adresse und Öffnungszeiten

Marktstand Jakominiplatz (Rückseite)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 bzw. 19 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.