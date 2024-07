Nach der Hitzewelle ist vor der Hitzewelle: Auch am kommenden Wochenende werden europaweit hohe Temperaturen erwartet. Am Freitag soll das Thermometer erneut auf bis zu 35 Grad klettern. Bei diesen Temperaturen droht Gefahr im Innenraum eines Autos: Binnen kurzer Zeit kann sich dort die Temperatur auf 50 Grad und mehr aufheizen. Autoclubs warnen, was in der Hitze auf keinen Fall im Auto zurückgelassen werden darf.

„Smarte“ Kindersitze und Matten

In der prallen Sonne kann sich der Innenraum eines Autos schon nach wenigen Minuten gefährlich aufheizen. Kleinkinder oder Tiere dürfen nie, auch nicht kurz, im Auto zurückgelassen werden. Wird diese Grundregel missachtet, droht für die Insassen Lebensgefahr. Was in Italien schon seit einigen Jahren Vorschrift ist, kann hierzulande freiwillig umgesetzt werden: Inzwischen gibt es Kindersitze fürs Auto, die Alarm schlagen, wenn das Kind im Auto zurückgelassen wurde. Mit smarten Matten oder Gurt-Clips, die per Bluetooth mit dem Handy kommunizieren, können auch herkömmliche Kindersitze nachgerüstet werden. Dennoch sollte sich nie allein auf ein solches Notfallsystem verlassen werden. Achtung: Die verpflichtende Verwendung von Kindersitzen mit Warnsystem in Italien betrifft alle dort zugelassenen Fahrzeuge, also auch Mietwagen.

Gefährlich kann es auch werden, wenn leicht entflammbare Flüssigkeiten oder Gase bei Hitze länger im Auto aufbewahrt werden: Schon ab 50 Grad besteht Explosionsgefahr. Deodosen, flüssiges Desinfektionsmittel, Frostschutzmittel vom letzten Winter, Reinigungsprodukte für die nächste Autowäsche und sogar kohlensäurehaltige Getränke können bei steigendem Druck auslaufen.

Verschlüsse als Geschosse

Egal ob Plastikflasche, Dose oder Glasflasche: Alles kann platzen und Teile des Behältnisses oder die Verschlüsse können sogar zum Geschoss werden. Deswegen sollten die Hinweise auf den Etiketten immer beachtet und leicht entzündliche Mittel kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden. Da sich aber alle Flüssigkeiten bei Wärme grundsätzlich ausdehnen, kann sogar das aus dem Urlaub mitgebrachte Olivenöl auslaufen. Achtung auch bei elektronischen Geräten wie Akkus, Handys, Powerbanks oder E-Book-Readern. Werden sie im Auto vergessen, können auch sie bei direkter Sonneneinstrahlung explodieren. Wer auf diese Dinge im Auto nicht verzichten kann, sollte sie zumindest im Kofferraum lagern. Hier ist es meistens kühler und eine mögliche Explosion richtet weniger Schaden an.