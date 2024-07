Er hat recht behalten. „Wir werden hier höhere Temperaturen messen, es wird mehr Tropennächte geben und mehr Hitzetage“, sagte Alexander Podesser, Chef von GeoSphere Steiermark, im Vorjahr, als die neue Messstation am Grazer Lendplatz vorgestellt wurde. Und genau so ist es gekommen. Die neue Messstelle steht protypisch für die versiegelte Innenstadt – wie heiß es dort wirklich war, konnte man bislang nur gefühlt beantworten. Jetzt gibt es konkrete Zahlen: Allein heuer hat man bereits 20 Hitzetage und 17 (!) Tropennächte gemessen; also Tage mit mehr als 30 Grad und Nächte, in denen die Temperatur nie unter 20 Grad fällt.