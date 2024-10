1‘30“ – also eine Minute und 30 Sekunden – heißt das neue Album und so lautet auch das Tour-Motto. Eben dieses Werk stellt die Truppe aus Graz auf der laufenden Herbstroute, die sie durch Österreich und Deutschland führt, vor. Keine Sorge, nicht nur das partymäßige Heimspiel hat wesentlich länger gedauert als besagte 90 Sekunden! Dass die Kombo um Thomas Petritsch vulgo „Effi“, der als Sänger und Komponist die Fäden in der Hand hält, speziell live abliefert, ist keine neue Erkenntnis, aber ein Heimspiel ist eben etwas Spezielles, sind doch im begeisterten Publikum zahlreiche Menschen mit Nahverhältnissen zu den Akteuren auf der Bühne vertreten.

Dass nicht nur das Graz-Konzert ausverkauft war, sondern auch die meisten Stationen auf der Tour, zeigt, welchen Stellenwert sich Granada mittlerweile erspielen konnten. Den textsicheren Fans wurde nicht nur ein Querschnitt an Songs der bis dato erschienenen vier Studio-Alben geboten, die Band selbst spielt in bestechender Form als geballte Einheit. Und auch ein Kompliment an die Tontechnik, die einen wirklich transparent-kraftvollen Klangteppich bereitet, auf dem sich die Musiker entfalten können.

Guter Sound für eine Vorband ist übrigens (leider) keine Selbstverständlichkeit, Granada zeigen sich da von der guten Seite und ermöglichen der ihrigen sehr wohl einen. In diesem Fall ist es die sympathische und engagierte Anna Buchegger (ja genau, die junge Frau ist die Gewinnerin von Starmania 21), die mit ihrer Band eine zwar kurze, aber sehr intensive Anheizerperformance mit Stücken aus ihrem Debütalbum „Windschatten“ abliefern konnte.