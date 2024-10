Lange Schlangen sind morgen Donnerstag vor der Postgarage in Graz zu erwarten: Denn heute hat der Radiosender FM4 angekündigt, dass hier ein Überraschungskonzert stattfinden wird. Auf der Bühne steht die Kieler Indieband Leoniden. Abgesehen davon besonders: Der Eintritt ist frei, der Einlass funktioniert nach dem „first come, first served“-Prinzip. „Überraschungen sind so ein Kernelement von uns!“, sagt Leoniden-Sänger Jakob im Interview mit FM4. Mit im Gepäck: Songs aus dem vierten Album „Sophisticated Sad Songs“ – und natürlich alle Hits.

Schon am Mittwoch und noch einmal am Donnerstag gibt‘s im Orpheum Bilderbuch live. Und hoffentlich keine langen Schlangen, die wären nämlich zwecklos: Konzert eins ist schon lange ausverkauft, für Konzert zwei gibt‘s mittlerweile auch keine Tickets mehr. Bilderbuch bringen ihre aktuelle EP „Softpower“ mit auf Tour, kurzfristig wurde auch ein Support für die beiden Konzert angekündigt: Der Wiener R‘n‘B-Musiker Lino Camilo.