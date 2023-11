„Bilderbuch und Graz sind noch immer verliebt“, schrieb die Kleine Zeitung 2022 nach einem fulminanten Konzert auf der Schloßbergbühne Kasematten, wo die Band schon 2018 drei ausverkaufte Shows hintereinander gespielt hatte. Nächstes Jahr kommen Maurice Ernst & Co. in die wohl nach wie vor in sie vernarrte Stadt zurück: Heute Dienstag wurden zwei Shows in Folge für den Herbst nächsten Jahres im Orpheum angekündigt.

Am 16. und 17. Oktober 2024 sind Bilderbuch im Rahmen ihrer „Softpower“-Tour (so heißt die aktuelle EP) zwei Konzerte im intimen Rahmen geplant, die wohl äußerst schnell ausverkauft sein dürften – der Vorverkauf beginnt am Donnerstag um 10 Uhr bei Oeticket. Über den Sommer 2024 sind davor einige Shows in weitaus größeren Locations in Deutschland sowie auch in Amsterdam, Paris und London geplant.