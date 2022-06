Nach fünf Jahren spielen Bilderbuch wieder auf den Kasematten, deren Atmosphäre es Frontman Maurice Ernst angetan hat. Immerhin lobte er beim ersten der drei geplanten Graz-Konzerte die Bühne als eine der schönsten Konzertlocations Österreichs. Interessant, weil die Band im Frühjahr diversen Kulturtempeln einen Besuch abgestattet hatte. In Salzburg spielte man im Festspielhaus, in Linz im Brucknerhaus. Was nicht bedeutet, dass die Band in irgendeiner Form saturierter geworden wäre. Auch das neue Material vom stimmungsmäßig eher gelassenen Album "Gelb ist das Feld" fügt sich fast nahtlos ins Konzert. Maurice Ernst gibt den textilbefreiten Iggy Pop von Österreich und die um zwei Gastmusiker (Lukas König sitzt wieder am zweiten Schlagzeug) erweiterte Band spielt nach wie vor in einer eigenen Liga: ein dichter, fetter Sound hüllte die Kasematten ein. Keine Spur von einem Zwischentief oder gar veritablen Krise, die der Band nach dem Erscheinen des Albums attestiert worden ist. Songs wie "Schwarzes Karma" funktionieren live ganz wunderbar.