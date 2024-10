Wenn man im Publikum abrockt oder sich abkekst, merkt man es vielleicht gar nicht, dass über dem eigenen Kopf Kameras arbeiten: Doch das Grazer Orpheum ist nicht nur seit 125 Jahren eine beliebte Live-Location, sondern seit 2022 auch ein voll ausgestattetes TV-Studio, in dem Shows in höchster Fernsehqualität, sprich 4K-Auflösung, aufgezeichnet werden können. Fünf sogenannte PTZ-Kameras sind im Saal fix installiert, im ersten Stock gibt es einen kompletten Live-Regie-Platz. Im Frühjahr 2021 – noch mitten in der Pandemie – wurde der erste Vertrag mit dem ORF unterzeichnet, aufgrund der guten Quoten ist er bis 2026 verlängert worden.