Es war das Jahr 1899. In Südafrika tobte der zweite Burenkrieg, in Wien starb Komponist Johann Strauß, in Den Haag fand die erste internationale Friedenskonferenz statt, und in Belgien knackte man den Geschwindigkeitsrekord für Automobile. In Graz feierte man unterdessen die Eröffnung zweier Kulturstätten, die unterschiedlicher nicht sein konnten: die Grazer Oper und das Orpheum.