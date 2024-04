125 Jahre Eröffnung der Grazer Oper, 125 Jahre Eröffnung des Grazer Orpheums, 75 Jahre Vereinigte Bühnen, 75 Jahre Bühnenverein, 60 Jahre Wiedereröffnung des Grazer Schauspielhauses, 20 Jahre Theaterverein, 20 Jahre „art & event“. Ah ja, und 29 Jahre Jugendtheater Next Liberty: Es braucht tatsächlich reichlich „Zahlenmystik“, so nennt es Landeshauptmann und Kulturlandesrat Christopher Drexler, für dieses „kunstvolle, buchstäblich artifizielle Jubiläum“: 529 Jahre Bühnen Graz.

Der Feierfreude tut der arithmetisch so kunstvoll herbeikonstruierte Anlass keinen Abbruch, folgerichtig konnte Bernhard Rinner, Chef der Theaterholding und Spiritus rector des Events, am Dienstag eine große Jubiläumsgala in der Grazer Oper ankündigen. Am 24. Oktober wird gefeiert, ein gemeinsamer Auftritt von Pop-Künstlerin Ina Regen mit dem Grazer Philharmonischen Orchester zählt ebenso zu den Höhepunkten der Gala wie Ausschnitte aus dem aktuellen Programm in Oper, Schauspielhaus und Next Liberty. Und: Der Abend markiert auch die Eröffnung des „Klanglicht“-Festivals in Graz, das zu diesem Anlass an seinen Ursprungsort, die Grazer Oper, zurückkehren wird: „Wir lassen den Ring sperren“, kündigt Rinner an.

„Theater, Stück für Stück“

Markiert wird der Jubiläenschwall auch mit einem kundenfreundlicheren Ticketing-System - und mit einer Doppel-Buchveröffentlichung im Molden Verlag: „Theater, Stück für Stück“ heißt das zweiteilige Werk, dessen erster Band sich um das 529-Jahr-Jubiläum der Bühnen drehen wird, während sich Band 2 dem 75-jährigen Bestehen des österreichischen Bühnenvereins widmet, dem Zusammenschluss der heimischen Landes- und Stadttheater also. Verleger Matthias Opis hat als Herausgeber Helmut Konrad gewonnen. Es sei ein „sehr beglückendes Eintauchen in ein anderes, wunderbar kooperatives Milieu“ gewesen, verrät der renommierte Zeithistoriker über das Projekt. Erscheinen wird das insgesamt mehr als 500 Seiten umfassende Werk am 18. Oktober, zeitgerecht in der Woche vor der Gala.

