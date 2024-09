Von AC/DC über Elton John, Santana bis Zappa, mit der NZ gemeinsam fand sich die Steiermark dauerhaft auf Tourplänen. „Die Gage, gerne auch Dollar, brachte ich persönlich im Aktenkoffer.“ Eine der so vielen Erinnerungen, die Veranstalter und Journalist Vojo Radkovic (Jahrgang 1947) in seiner warmherzigen Art zu erzählen vermochte. 2022 hielt er die Erinnerungen in einem Buch fest.