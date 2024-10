125 Jahre Oper, 125 Jahre Orpheum – und weiter? Woraus setzen sich die 529 Jubiläumsjahre der Bühnen Graz zusammen, die am Donnerstag in der Oper mit einem großen Theaterabend zelebriert wurden? Geschäftsführer Bernhard Rinner ließ sich in die wissenden Karten blicken. „Dazu kommen 75 Jahre Vereinigte Bühnen Graz, 75 Jahre Bühnenverein österreichischer Bundesländer und Städte, 60 Jahre Schauspielhaus und jeweils 20 Jahre Bühnen Graz Theaterkonzern und Theaterservice.“ Stimmt die Mathematik, ergeben sich 500 Jahre – und die restlichen 29? „Die steuert das Next Liberty bei, das sich sonst stiefmütterlich behandelt gefühlt hätte“, steuerte Landeshauptmann Christopher Drexler bei. „Das ist die höhere Mathematik von Bernhard Rinner und den Vereinigten Bühnen.