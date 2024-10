Schon in den Achtziger Jahren wurde im Orpheum das Motto „Let‘s Spend The Night Together“ ausgerufen – der Titel eines Rolling-Stones-Klassikers wurde dabei zum Namen für eine Spendengala, die schnell Kultstatus erreichte. Vor allem wegen der vielen Stars, die Veranstalter Vojo Radkovic als Überraschungsgäste für den Abend gewinnen konnte. Auch in den letzten Jahren hat die Charitynacht in unregelmäßigen Abständen immer wieder stattgefunden. Für den Dezember 2024 war eine Neuauflage geplant. „Wir steckten bereits mitten in den Vorbereitungen für ‚unsere‘ Benefizshow. Wer hätte geahnt, dass alles ganz anders kommen würde …“, erzählt Tochter Alina Radkovic. Im September 2024 ist der legendäre Konzert-Kurbler überraschend verstorben, diese Woche fand das Begräbnis statt.

Allen war klar: Es muss weitergehen

Mit „Let‘s Spend The Night Together“ soll es aber weitergehen, das sei allen Beteiligten schnell klar geworden. Man will „Let’s Spend“ dieses Jahr nicht nur für den guten Zweck, sondern auch in Ehren des Erfinders Vojo, gemeinsam mit dem Orpheum durchführen. „Eine große Party – a Tribute to Vojo – mit vielen Künstlern, die ihn sein Veranstalterleben lang begleitet haben, sowie neue Künstler, die ihn bestimmt gefreut und gefallen hätten“, so Radkovic.

Das Konzept bleibt gleich: Das Publikum kauft keine Eintrittskarte, sondern Spendentickets. Die Einnahmen daraus gehen komplett an Grazer karitative Organisationen: Steirische Kinderkrebshilfe, Krebshilfe, Kinderhilfsverein „Rainbows”, Marienstüberl und „Steirer helfen Steirern”, die Hilfsorganisation der Kleinen Zeitung. Die Besucher bekommen dafür eine rauschende Partynacht mit vielen hochkarätigen Künstlern auf der Bühne geboten.

Wer heuer auftritt

Dieses Jahr findet „Let‘s Spend The Night Together“ am Samstag, den 14. Dezember 2024, im Orpheum statt. Mit dabei sind Josef Hader, die Opus Band, Gernot Kulis, AnJosef, Thomas „Effi” von Granada, Mike Supancic und viele mehr. Mehr als zehn Acts und der eine oder andere Überraschungsgast werden auf der Bühne stehen.

„Dieses Jahr wollen wir eine Spendenrekordsumme erzielen“, kündigt Radkovic an. Dabei sollen auch Spenden von Paul Pizzera und Tom Lohner helfen: Pizzera spendet eine seiner geliebten Gitarren, eine von ihm unterschriebene zwölfsaitige Taylor, Lohner eines seiner Werke, das er für Vojo adaptiert hat. Beide Einzelstücke wird man im Laufe des Abends ersteigern können.