Hunderte Trauergäste aus den Bereichen Kunst, Medien und Politik haben sich am Donnerstag in der Grazer Mariahilferkirche vom legendären Konzertveranstalter und Journalisten Vojo Radkovic, der am 28. September im Alter von 77 Jahren gestorben ist, verabschiedet. In den Bankreihen u. a. gesichtet: Schiffkowitz, Ewald Pfleger und Gattin Andrea, die steirischen Pop-Urgesteine Alex Rehak und Jimmy Cogan (Turning Point). Klaus Schweighofer, Geschäftsführer der Styria Media International, würdigte in einer berührenden Rede den Menschen Radkovic und betonte: „Was Vojo für die Jugendkultur in dieser Stadt, diesem Land, getan hat, ist mehr, als Generationen von Kulturpolitikern geschafft haben.“ Zwei Fotos standen auf dem Altar, 101 Rosen, die Urne des Verstorbenen.