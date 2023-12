Durch die Augen des Wiener Zeichners Nicolas Mahler gesehen, entdeckt man die humorvolle Seite des Franz Kafka. Heuer hätte der große altösterreichische Schriftsteller seinen 140. Geburtstag gefeiert, nächstes Jahr am 3. Juni jährt sich der 100. Todestag. „Alles Unglück meines Lebens kommt von Briefen oder der Möglichkeit des Briefeschreibens her“, schrieb Kafka, das ist eigentlich gar nicht so lustig, aber wie Mahler sich durch die Biografie des in Prag geborenen Weltliteraten arbeitet, ist meisterhaft.