Die meistgesehene Nachrichtensendung in Österreich wird umgebaut und "Journalist des Jahres" Tobias Pötzelsberger wird ZiB 1-Moderator.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tobias Pötzelsberger bekommt im ORF eine neue Aufgabe. © ORF

Die meist gesehene Nachrichtensendung des ORF wird ab Ostern 2020 neu aufgestellt. Das Erscheinungsbild soll weiterentwickelt und attraktiver werden, mit zusätzlichen inhaltlichen Schwerpunkten und einer neuen Personalie versehen werden: Tobias Pötzelsberger, der heute Abend als „Journalist des Jahres“ ausgezeichnet wird, wechselt in Folge in das Moderatorenteam der „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr, wo er gemeinsam mit Susanne Höggerl durch die erneuerte ZIB-1-Sendung führen wird. Das alternierend moderierende „Zeit im Bild“-Duo bilden weiterhin Nadja Bernhard und Tarek Leitner. ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: Als markantes Zeichen dieser Neuerungen wird Tobias Pötzelsberger und damit der ‚Journalist des Jahres‘ in das Moderationsteam wechseln, womit wir einem großen Wunsch unseres Publikums entsprechen.“

Pötzelsberger wird in der "ZiB 1" Johannes Marlovits ersetzen, der künftig redaktionelle Verantwortung im Zuge der neustrukturierten TV-Information übernehmen soll, wie es beim ORF heißt. Marlovits war erst im Jänner 2019 ZiB-Anchor geworden.

Als "logischen Schritt" bezeichnet ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer von Pötzelsberger in die Hauptnachrichten: „Mit dem Schwung des Info-Jahres 2019 entwickeln wir die ‚Zeit im Bild‘ weiter, inhaltlich aber auch personell."

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom: „Vertrauen in die Fähigkeit junger Kolleginnen und Kollegen zahlt sich aus, das haben die Tage rund um das Ibiza-Video eindrucksvoll gezeigt. Die richtige Mischung aus etabliert und jung macht die ORF-TV-Information zur erfolgreichsten Redaktion des Landes.“