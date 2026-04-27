Schon kurze Zeit nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule im Juni kursierten Videos von Schülerinnen und Schülern, die um ihr Leben gelaufen sind. Schnell nachdem die ersten Medien diese Videos veröffentlicht haben, sind beim Presserat die ersten Beschwerden eingegangen. Insgesamt waren es rund 100, mit denen sich die Gremien in den letzten Monaten beschäftigt haben. Mehrere Verfahren wurden eingeleitet. Rund 100 Beschwerden, „das ist relativ viel“, erklärt Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek.

Auf das monatelange Aufarbeiten und Analysieren und nach dem intensiven Austausch mit betroffenen Medien, folgte am Montag der jährliche Tätigkeitsbericht, in dem der Amoklauf breit thematisiert wird. Einige Lehren könne man daraus ziehen, so Warzilek: „Der Opferschutz steht immer an erster Stelle.“ Die Fragen sind, unter welchen welchen Umständen zeigt man Betroffene, wann werden Grenzen überschritten, wann nicht? Journalistische Ethik wird in Ausnahmesituationen bekanntlich schnell über Bord geworfen.

Gerade was Amokläufe an Schulen betrifft, könne man nicht oft genug auf ein Thema hinweisen: „Medien müssen in Zukunft sicher stärker auch die Nachahmungsgefahr berücksichtigen.“ Es gilt, die Täter nicht in den Vordergrund zu rücken, nicht ihre Erzählungen aufzugreifen, weiterzuverbreiten und sie dadurch vielleicht sogar zu heroisieren. Warzilek empfiehlt eine Art Checkliste für Redaktionen. Auch weil sich die Grenzen des Journalismus zwischen Echtzeitberichterstattung und Clickbait-Versuchung massiv verschoben haben: „Es gibt einen starken Veröffentlichungsdruck. Man möchte der Erste sein, damit man dann auch online präsent ist.“

Alexander Warzilek, Geschäftsführer Presserat © Moritz Ziegler

Wobei die ethischen Leitlinien des Presserates nicht nur für Medien relevant sind, sondern sich generell an die Gesamtgesellschaft richten. Opferschutz betrifft nicht nur Medien, sondern grundsätzlich auch all jene, die Fotos, Videos und Informationen verbreiten – gerade auch in Ausnahmesituationen. „Das hat etwas mit Medienkompetenz zu tun, wenn man sich mit medienethischen Fragen beschäftigt“, mahnt der Presserat-Chef die dringend nötige breite Beschäftigung mit dem Thema Opferschutz ein.

Mit insgesamt 503 Fällen war der Presserat im Vorjahr befasst, das waren deutlich mehr als im Jahr davor mit 426 Fälle. Die Zahl der Verstöße gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse ging von 27 (2024) auf im Vorjahr 25 zurück. Im Negativranking führend: Die „Kronen Zeitung“ mit neun Ethikverstößen, es folgen „oe24“ (6) und „Heute“ (4). Thema war unter anderem auch das „Interview“ mit Clint Eastwood im „Kurier“, das in der Form nie stattgefunden hat.