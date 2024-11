Sie gelten als das ehrlichste Publikum überhaupt: Kinder reagieren spontan und ohne Scheu. „Wer Kindertheater macht, spielt für wache, interessierte Besucherinnen und Besucher“, sagt Anja Sczilinski, Vorstandsvorsitzende von Assitej Austria. Der Dachverband für all jene, die professionelle darstellende Kunst für junges Publikum machen, vergibt seit 2007 den „Stella“, mit dem einmal im Jahr das Kinder- und Jugendtheater so richtig vor den Vorhang geholt wird: „Worüber die Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit ihrem Publikum in der letzten Saison nachgedacht haben und welche künstlerischen Experimente sie wagten, das hat sich eine vierköpfige Jury österreichweit angeschaut und aus insgesamt 126 gesichteten Inszenierungen 20 Produktionen in fünf Kategorien nominiert“, erklärt Anja Sczilinski.