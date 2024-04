Heuer sind es in Summe knapp 200 Programmpunkte, die das Klagenfurt Marketing als Veranstalter in Kooperation mit den lokalen Vereinen auf die Beine gestellt hat. Das Angebot reicht von vielfältigen Sport- und Kreativworkshops über Theateraufführungen und Lesungen bis hin zu Stadtführungen und Präsentationen von Einsatzorganisationen wie Polizei, Rettung und Feuerwehr.

Wie schon in den beiden Jahren zuvor wird an allen Freitagnachmittagen im Mai und Juni ein umfangreiches Gratis-Kinderprogramm im Zentrum Klagenfurts geboten. Kinder zwischen 4 und 10 Jahren sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen und mitzumachen. Sie können jeden Freitag aus 10 bis 15 Spiel- und Workshopstationen in der Innenstadt wählen.

Steigerung der Frequenz

Die Popularität der Drachenjagd ist messbar, sie schlägt sich auch in den Besucherzahlen in der Klagenfurter Innenstadt nieder. Die Frequenzzahlen aus den beiden Vorjahren zeigen, dass an Freitagen im Mai und Juni im Schnitt rund 18.000 Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt unterwegs waren, damit durchschnittlich 3000 Personen mehr als zuvor. Das Kinder-Event zieht besonders viele Familien aus dem Kärntner Zentralraum, konkret aus den Regionen Villach und St. Veit, an. Auffallend ist auch die rege Teilnahme von slowenischen Familien an der Drachenjagd, die aus der Grenzregion extra dafür nach Klagenfurt anreisen.

„In ihrem dritten Jahr ist die Drachenjagd bereits fixer Bestandteil des Klagenfurter Frühsommers und ein unverzichtbares Angebot der Stadt – sowohl für junge Familien, als auch für Klagenfurts Vereine, Institutionen und Unternehmen. Die Drachenjagd zählt mittlerweile fast 50 aktive lokale Partner“, erklärte Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) bei der gestrigen Präsentation der heurigen Drachenjagd. „Die Drachenjagd ist mittlerweile das größte Kinderfestival Österreichs. Die rege Teilnahme wirkt sich überaus positiv auf die Klagenfurter Wirtschaft aus, da sowohl die Gastronomie als auch der Handel von dieser Frequenzsteigerung profitieren“, attestierte Wirtschaftsreferent Max Habenicht (ÖVP).

Inga Horny, Geschäftsführerin der Klagenfurt Marketing GmbH mein: „Kunst & Kultur hat einen hohen Stellenwert im Programm. Dank der Musikschulen, der Gustav Mahler Privatuniversität und verschiedenen Formationen gibt es für die Kinder viel Musikprogramm - zum selbst Musizieren oder Zuhören. Außerdem bieten wir heuer besonders viele Kinderlesungen und Kindertheateraufführungen an, die erfahrungsgemäß sehr gut angenommen werden.”