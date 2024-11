Musik verbindet! Das ist nicht nur ein Stehsatz, es kann auch gelebte Praxis sein. Ein neues Projekt der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) in Klagenfurt will den Musikkosmos Kärntens erforschen. Eckehard Pistrick, Professor an der GMPU für Ethnomusikologie, übernimmt die wissenschaftliche, Karen Asatrian die künstlerische Leitung. In einem ersten Schritt findet an der Carinthischen Musikakademie in Ossiach eine Tagung statt (noch bis 15. 11.) Darüber hinaus wurde das Ensemble „Klingende Vielfalt“ ins Leben gerufen, das aktuell von Karen Asatrian geleitet wird. „Dieses kleine Ensemble besteht aus acht bis zehn Personen, die alle unterschiedliche Biografien haben“, erklärt Pistrick.