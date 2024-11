Diplomatie stellt man sich in etwa so vor: Während Politiker sich im Glanz der Öffentlichkeit sonnen, ziehen Diplomaten diskret im Hintergrund die Strippen, um das eigene Land so gut wie möglich dastehen zu lassen.

Kate Wyler (Keri Russell) allerdings ist irgendwie auf Krawall gebürstet, und das liegt nicht nur an ihrer direkten Art, sondern auch an der Ausgangslage: Die Karriere-Diplomatin wird Botschafterin in London, nachdem ein britisches Kriegsschiff bombardiert wurde. Ihr Mann Hal (Rufus Sewell), früher selbst als Botschafter die Nr. 1, spielt im Schatten seiner Frau ganz gerne sein eigenes Spiel und geht ihr gehörig auf die Nerven. Und so stehen weder im offiziellen Bereich, wo Kate bald in ein Wespennest sticht, noch privat die Zeichen auf Deeskalation, Staffel eins endete dann im wahrsten Sinn des Wortes mit einem Knall.

Staffel zwei, seit einigen Tagen auf Netflix abrufbar, knüpft direkt daran an und dreht die Spannungsspirale weiter. Dafür braucht es kaum Action, das schafft die Politserie mit ihren intelligenten Dialogen voll trockenem Humor. Und natürlich mit den (großartig gespielten) Figuren, die sich mitunter ziemlich unberechenbar verhalten – und damit alles andere als diplomatisch.

Auch Staffel Nr. 2 endet übrigens mit einem Knall – diesmal im politischen Bereich. Gut also, dass die dritte Staffel von Netlix schon bestätigt worden ist.