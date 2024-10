Das ist doch alles eine Lachnummer! Ein eindeutiger Befund, wenn es um die beliebtesten Sendungen auf ORF ON geht: „Willkommen Österreich“ mit Grissemann und Stermann sowie „Gute Nacht Österreich“, teilt der ORF mit. Ebenfalls gern gestreamt wird die „DOK1“-Reihe, „Universum“ und „Am Schauplatz“. Im Mai hat die Streamingplattform offiziell die ORF-TVthek abgelöst, im Parallelbetrieb lief die Plattform schon seit Jahresbeginn. Die Änderung des ORF-Gesetzes nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ermöglicht seitdem eine vielfach längere Abrufbarkeit vieler Inhalte. Seit zehn Monaten wird die Plattform sukzessive mit Inhalten gefüllt. Was in Mediatheken wie Arte und ZDF Alltag ist, bleibt für den ORF ein Hemmschuh – Sendungen schon länger vorab der linearen Ausstrahlung zur Verfügung zu stellen. Hier ist ORF ON auf maximal 24 Stunden im Voraus begrenzt.

Die für kommenden Montag in ORF 1 im Hauptabendprogramm angesetzte Premiere von „Kopftuchmafia - Ein Stinatz Krimi“ kann man frühestens am Sonntagabend streamen. Im Gegensatz zur Umstellung hat sich die Kuratierung und Bündelung der Inhalte auf der Plattform merklich gesteigert, inklusive ungewöhnlicher Sektionen. Unter anderem empfehlen Kulturschaffende, aktuell Mariam Hage („Die Fälle der Gerti B.“), Inhalte auf der Plattform. Ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal ist die Sektion „ORF Archiv“, in der neben Dokus auch „Vintage Videos“ abrufbar sind – zeitgeschichtliche Dokumente, die zeigen, dass sich gesellschaftspolitischer Wandel langsam, aber stetig vollzieht („Frauen am Steuer als Schritt zur Emanzipation“, 1973). Dieser Tage gestartet ist der Countdown zur US-Wahl, wo täglich eine neue Doku zur Themensammlung hinzukommt. Ausgebaut wird auf technischer Seite, darunter die Menüführung zu den Bundesland-Heute-Sendungen im Livestream (jetzt muss das Bundesland über eine angedeutete Österreich-Landkarte ausgewählt werden), die Bündelung aller Livestreams auf einen Blick oder das geräteübergreifende Weiterschauen von Videos.

In Sachen Zahlen gibt sich der ORF für gerne so schweigsam wie Netflix & Co. Aber aktuell scheint man am Küniglberg mit der Entwicklung zufrieden zu sein: Auf Nachfrage teilt der ORF mit, dass die Nutzungsminuten auf ORF ON von Mai bis September 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (damals noch ORF-TVthek) von durchschnittlich 236 Millionen auf 369 Millionen monatlich gestiegen sind, ein Zuwachs von 56 Prozent.