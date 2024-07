Die Saure-Gurken-Zeit ist längst auch im Serienbereich vorbei, Streamen am Strand oder in der Berghütte? Alles ist möglich! Demensprechend bringen Netflix und Co. zugriffsstarke Produktionen auch im Hochsommer unter das Streamingvolk. Am 11. Juli startet Netflix die finale Staffel der Wikingerserie „Wikings: Valhalla“. Auch die Apple TV-Produktion „Lady in the Lake“ hat mit dem 19. Juli ein Startdatum: Nach dem Mord an einem jungen Mädchen kreuzen sich im Baltimore der 1960er-Jahre die Wege von Natalie Portman und Moses Ingram. Die Schwerter kreuzen sich in der allerersten Streaming-Produktion von Star-Regisseur Roland Emmerich: In „Those About to Die“ (19. Juli, Amazon Prime) schielen gleich mehrere Parteien auf den Thron von Kaiser Vespasian, verkörpert von Anthony Hopkins. Wagenrennen, Gladiatorenkämpfe und andere barbarische Freizeitgestaltungen stehen naturgemäß im alten Rom auf der Tagesordnung.

Dicht wird es auch im August: Die puderzuckrige, aber nicht unwitzige Klischeeserie „Emily in Paris“ (Netflix) ist ab 15. August abrufbar. Ebenfalls in die vierte Runde geht Disneys-Erfolgsproduktion „Online Murders in the Building“ mit Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short. Und die teuerste Streamingserie überhaupt, nämlich Amazon Primes „Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“, startet ab 29. August in die zweite Staffel. Am selben Tag lässt auch Netflix die Giganten los: In „Kaos“ wird der Olymp der Götter in die Jetztzeit transferiert. Niemand außer Jeff Goldblum kann den Göttervater so schön in der Sinnkrise mimen. Beim Zeus!

Einen ersten preisgekrönten Ausblick gibt es auch schon für den Herbst. Sonntagabend feierte am Filmfest München die ZDFNeo-Vampirserie „Love Sucks“ seine Premiere und wurde gleich mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis für die beste TV-Serie ausgezeichnet. Eine Romeo-und-Julia-Version in Frankfurt. Regie führten Andreas Prochaska und Regisseurin Lea Becker und auch die Darstellerriege kann sich sehen lassen: Damian Hardung, der zuletzt mit der Amazon-Prime-Serie „Maxton Hall“ weltweit für Furore sorgte, gibt an der Seite von Havana Joy Josephine Braun den Hauptdarsteller Ben. Ebenfalls mit von der Partie sind Rick Okon und Edita Malovčić.