Als junger Mensch will man immer das Schrecklichste sehen, weiß die Expertin für schaudernde Dramatik aus eigener Erfahrung: „Mit 13 habe ich begonnen, mir Horrorfilme anzuschauen.“ Chiara Kamnik scheute sich auch nicht davor, in die tiefsten Abgründe vorzustoßen, wodurch sie das filmische Grauen in seiner ganzen Bandbreite kennenlernte. Dies machte sie zur idealen Frontfrau des Horrorfilmfestivals „Fright Nights“.