Anfang Mai vergangenen Jahres konnte man sich am Karlsplatz in Wien schon Appetit auf Kunst aus Kärnten holen: Damals war die „Bachmann-Kuppel“, ein Siegerprojekt des ersten Open Calls der Kärntner Kulturstiftung, Christine Lavant gewidmet. Lavant-Herausgeber Klaus Amann moderierte, die Schauspielerin Anne Bennent und der Musiker Tonč Feinig stimmten auf die Texte der Poetin ein. Wer auf den Geschmack gekommen ist, sollte sich den 7. März vormerken. Basierend auf der wissenschaftlichen Arbeit des Germanisten Amann und unter der künstlerischen Leitung von Zdravko Haderlap präsentiert das Center for Choreography Bleiburg/Pliberk das Choreografische Theaterprojekt „Ich bin masslos in allem/V vsem sem nezmerna“. Es ist eines der Siegerprojekte des zweiten Calls der Kulturstiftung. Wieder mit dabei: Anne Bennent und Tonč Feinig, dessen Musik zu einem Teil vom Band kommt, zum anderen von seinem Live-Akkordeon-Spiel auf der Bühne.