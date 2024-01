Als anspruchsvolle Künstlerin mit strengem, reduziertem Strich ist Inge Vavra seit vielen Jahren bekannt. Von der „malerischen“ Seite zeigte sie sich letztes Jahr bei der Ausstellung anlässlich ihres 80. Geburtstags in der Alpen-Adria-Galerie mit bunten Blumenblättern in Aquarelltechnik. Mit einem „Basso continuo“ (so der Titel) schlägt sie nun in der Galerie M einen Grundton an, der von kleinen Fotografien ausgehend, in die Stimmung eines Nachkriegskindes eintaucht. Dabei gibt sie mit unterschiedlichen Techniken Einblicke in verschiedene Ästhetiken.