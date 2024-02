Im Vorjahr jährte sich der Todestag von Christine Lavant zum 50. Mal – Anlass unter anderem für die von Klaus Amann herausgegebene, aufsehenerregende Christine-Lavant-Biografie „Ich bin maßlos in allem“ (Wallstein-Verlag) mit dem Briefwechsel zwischen der Kärntner Dichterin und dem Maler Werner Berg. Unter dem gleichen Titel bringt das Center for Choreography Bleiburg/Pliberk ein Stück heraus, das in einem guten Monat Premiere feiern wird und sich mit den Mitteln des Choreografischen Theater dieser außergewöhnlichen Dichterin und Frau nähern will.

Christine Lavant. „Ich bin maßlos in allem“. Wallstein, 455 S., 35 Euro © KK

Unter der künstlerischen Leitung von Zdravko Haderlap wird die Bühne im Kulturni Dom zum Schauplatz für die Schauspielerin Anne Bennent sowie für sieben Tänzerinnen und Tänzer, darunter die Kärntnerin Martina Rösler. Die Musik zum Stück steuert Tonč Feinig bei. Das Projekt ist eines der drei ausgewählten Siegerprojekte des zweiten Calls der Kärntner Kulturstiftung, die Uraufführung findet am 7. März in Bleiburg statt.

Auch das Werner Berg Museum widmet sich heuer der Dichterin und deren „intensiven und tragischen Beziehung“ zum Hausherren, zu sehen sind ab 1. Mai und 120 Ölbilder, Holzschnitte, Aquarelle und Zeichnungen.