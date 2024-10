Mit der Trennung von Licht und Finsternis beginnt die biblische Schöpfungsgeschichte, aber vom ägyptischen Ra bis zur nordischen Sunna gehörten die der Sonne und somit dem Licht zugeschriebenen Gottheiten immer zu den am meisten verehrten. Wer sich aber des Lichts bemächtigt, stellt sich gottgleich und wird abgestraft wie etwa Prometheus oder Luzifer, dessen Name wörtlich „Lichtträger“ bedeutet. Ans Licht kommen bedeutet, dass etwas sichtbar, damit erkennbar wird und schließlich auch Klarheit schafft, was auch ein Hinterfragen von Machtverhältnissen gleichkommen kann.