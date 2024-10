Weithin leuchtet das reduzierte Bauwerk und will mit seiner blauen Farbe Kunst thematisieren. Bespielt wurde der Blaue Würfel in den letzten Jahren für Kinder vom Verein kidsmobil, der dieses Jahr ins kärnten.museum eingegliedert wurde. Verwaltet wird das Gebäude von der Südquartier GmbH, die zu 50 % dem Land Kärnten und zu 50 % der Stadt Klagenfurt gehört und neben der FH in der Primoschgasse den ältesten Technologiepark in Kärnten betreibt. Nach aufwändiger und kostenintensiver Renovierung im Außen- wie im Innenbereich wird der Blaue Würfel dem privaten Unternehmen Striedinger GmbH vermietet, welches die aktuelle Ausstellung ermöglicht hat. Südquartier-Geschäftsführer Andreas Fritz freut sich über die aktuelle Ausstellung, die als „Spange zwischen Kultur und Wirtschaft fungiert und beides zusammenbringt.“ Dass es wünschenswert wäre, die Räumlichkeiten weiterhin kulturell zu nutzen, wurde beim Vermieter jedenfalls deponiert. Mit Walter Hösels Ausstellung „Luce“, die Kunst und Handwerk vereinigt, ist jedenfalls der erste Schritt getan.