Der „Vorfall“ um den niederländischen ESC-Kanidaten Joost Klein (26) weitet sich aus. Wie die schwedische Zeitung „Aftonbladet“ berichtet, soll Klein gewalttätig gegen eine Mitarbeiterin der TV-Produktion geworden sein. Er nahm an der verpflichtenden Final-Probe am Freitag nicht teil. Laut „Bild“-Zeitung soll der Künstler vor einem Ausschluss stehen.

Im Raum stehen zudem Vorwürfe angesichts seines Verhaltens bei der Pressekonferenz der zehn Gewinner des zweiten Halbfinales am Donnerstag. Er hatte sich mehrmals ungefragt zu Wort gemeldet und war durch unfreundliche Zwischenrufe gegen die israelische ESC-Teilnehmerin Eden Golan (20) aufgefallen. Außerdem zog er sich demonstrativ die niederländische Flagge über den Kopf, als die Sängerin sprach. Anfang der Woche soll er sich geweigert haben, mit Golan für ein Foto zu posieren, das wurde als antisemitisches Zeichen gedeutet.

„Aftonbladet“ beruft sich bezüglich der Gewalt-Vorwürfe auf eine Quelle aus Produktionskreisen: „Ich weiß nicht, wie ernst es ist oder was passiert ist, aber die EBU (Europäische Rundfunkunion) untersucht das gerade.“ Es soll aber „sehr ernst“ sein: „Denn sie lassen ihn nicht proben“, so die Quelle weiter. „Es ist nicht einfach, dreieinhalb Minuten aus einer solchen Fernsehsendung zu entfernen, also ist es offensichtlich sehr ernst.“

Keine Erlaubnis für Final-Probe

Laut der größten niederländischen Tageszeitung „De Telegraaf“ durfte Klein nicht an den Proben für das Finale am Samstag teilnehmen, da die EBU den Vorfall prüfe. Es wurde zudem berichtet, dass Klein sich offenbar völlig zurückgezogen habe, obwohl er am Samstag als fünfter Kandidat auftreten soll und als Geheimfavorit gehandelt wird. Die Requisiten für den niederländischen Auftritt waren Berichten zufolge bereits auf der Bühne, wurden aber wieder weggenommen. Geplant war, dass der Künstler auf der Bühne eine Art Statement abgibt, doch die EBU schritt kurzfristig ein.

Klein war mit seinem Song „Europapa“ am Donnerstag ins Finale gevotet worden. Das Lied „Europapa“ ist eine Hymne an Europa und seinen schon früh verstorbenen Vater. „Es ist eigentlich eine Art Brief an meinen Vater“, sagte Klein. „Er hat mir beigebracht, dass Menschen sich die Grenzen ausgedacht haben, und dass man sich eigentlich seine eigene Welt selbst erfinden kann.“ Der Vater starb bei einem Unfall, als Joost erst zwölf Jahre alt war, kurz darauf verstarb auch die Mutter.