Der Frühling ist da – und ehe man sich versieht, rücken auch schon die Sommerferien näher. Während die Ferienzeit für Schüler vor allem mit Vorfreude verbunden ist, bringt sie für viele Familien oft organisatorische Fragen mit sich. Gerade berufstätige Eltern stehen jedes Jahr vor der Herausforderung, eine passende Betreuung und sinnvolle Beschäftigung für ihre Kinder in den Ferienwochen zu finden. Im Raum Völkermarkt gibt es auch heuer wieder einige Angebote. Verschiedene Vereine und Institutionen organisieren Sommercamps, die Abwechslung in den Ferienalltag der Kinder und Jugendlichen bringen und die Möglichkeit bieten, ihre Freizeit aktiv und gemeinsam zu gestalten.

Ausflüge stehen bei allen Sommercamps auf dem Programm © Privat/KK

Die Waldcamps des Geoparks Karawanken bieten Kindern die Möglichkeit, ihre Sommerferien mitten in der Natur zu verbringen. An zwei Terminen werden die Camps an unterschiedlichen Standorten organisiert. In Neuhaus findet das Waldcamp von 13. bis 17. Juli 2026 statt, in Sittersdorf/Žitara vas von 20. bis 24. Juli 2026. Die Betreuung erfolgt täglich von 8 bis 15 Uhr. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren. Die Kosten betragen 180 Euro pro Woche und beinhalten sowohl die Betreuung als auch die Verpflegung. Geleitet werden die Camps von der Bergführerin, Geologin und Tischlerin Martina Husar. Die Kinder bauen gemeinsam Lager, schnitzen kleine Kunstwerke, basteln mit Naturmaterialien und lernen dabei auch die Tier- und Pflanzenwelt des Waldes kennen. Die Anmeldung ist bis zum 15. April 2026 möglich, die Plätze sind begrenzt. Interessierte können sich per Mail an wandern@geopark-karawanken.at oder telefonisch unter +43 4238 8239-15 melden.

Betreuung in der Stadt Völkermarkt

Von 27. Juli bis 21. August bietet die BÜM Betreuungs-GmbH gemeinsam mit der Stadtgemeinde Völkermarkt eine vierwöchige Sommerbetreuung für Kinder von 6 bis 12 Jahren an. Ausgangspunkt ist die Volksschule Völkermarkt-Stadt. Geboten wird ein Programm mit sportlichen und naturbezogenen Aktivitäten, auch örtliche Vereine wirken mit. Es stehen unter anderem Besuche im Erlebnisschwimmbad sowie Ausflüge in der näheren Umgebung auf dem Plan. Die Kosten pro Kind belaufen sich auf 98 Euro pro Woche inklusive Mittagessen. Für jedes weitere Geschwisterkind beträgt der Betrag 77 Euro pro Woche. Die Anmeldung ist noch am 17. April möglich. Dafür ist vorab eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0676 / 84 64 63 176 erforderlich. Die Anmeldung erfolgt anschließend vor Ort in der Nachmittagsbetreuung der Volksschule Völkermarkt-Stadt in der Mettingerstraße 16.

Campleiterin Andrea Katholnig © Privat/KK

Nur noch Warteliste möglich

Von 17. bis 21. August findet am Pferdehof „Zauberpferd & Wunderkind“ in Tainach ein Sommercamp unter der Leitung von Andrea Katholnig statt. Das Angebot richtet sich an Kinder ab 7 Jahren. Die Betreuung erfolgt von Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 16 Uhr. Am Donnerstag verbringen die Teilnehmenden eine Nacht im Zelt, bevor das Camp am Freitag um 13 Uhr endet. Das Camp wird heuer bereits zum siebten Mal angeboten und steht unter einem besonderen Motto: „Wir haben jedes Jahr ein Motto, auf das wir uns spezialisieren. Heuer haben wir eine Hochzeit am Hof. Das Hauptthema wird sein, gemeinsam Dekorationen zu gestalten und kreative Bastelideen umzusetzen. Auch Horsemanship steht im Fokus“, erklärt Campleiterin Katholnig. Die Kinder werden aktiv in den Alltag am Hof eingebunden. Sie reiten aus, kümmern sich um die Pferde und unternehmen Ausflüge. Die Kosten pro Kind betragen 380 Euro. Im Preis enthalten sind Frühstück, Mittagessen, Snacks und Getränke sowie sämtliche Aktivitäten. Derzeit sind keine freien Plätze mehr verfügbar. „Interessierte können sich trotzdem gerne melden. Immer wieder springen Kinder aus unterschiedlichen Gründen noch ab“, so Katholnig. Anmeldungen für die Warteliste sind telefonisch unter 0676/6492216 möglich.

Irina Schaltegger vom Selbstversorgungshof in Hart bei Eberndorf bietet das Sommercamp der Alpenverein-Akademie an © Petra Mörth

Scheunendisco und nachhaltiges Essen

Die Alpenverein-Akademie veranstaltet von 23. bis 29. August das Sommercamp „Natur erleben am Bauernhof“ auf einem kleinen Bio-Bauernhof in Eberndorf/Dobrla vas. Geleitet wird das Camp von Irina Schaltegger und Jenny Sedat. Es richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren und steht allen offen, mit oder ohne körperliche oder geistige Beeinträchtigung. Der Alltag spielt sich rund um den Hof ab, auf dem auch Hühner und eine Katze leben. Von dort aus geht es zu unterschiedlichen Aktivitäten, etwa zum Radfahren oder auf Ausflüge in den Wald. Den Jugendlichen wird Raum für Bewegung, Kreativität und gemeinsames Erleben geboten. Der Abend klingt in der Gruppe aus, unter anderem ist eine Scheunendisco geplant. Die Verpflegung ist vegetarisch und nachhaltig, auf Wunsch auch vegan, gluten- oder laktosefrei. Die Teilnahme kostet 530 Euro für Mitglieder des Alpenvereins und 583 Euro für Nicht-Mitglieder. Interessierte haben die Möglichkeit, sich unter www.alpenverein-akademie.at einen Platz in diesem Sommercamp zu sichern. „Aktuell stehen noch Plätze zur Verfügung. Zudem werden in anderen Bundesländern weitere Camps angeboten“, erklärt Nola Sailer von der Alpenverein-Akademie.