Eigentlich hätte schon am 21. Februar das erste österreichische Studio der deutschen Fitnesskette „Gymstar“ auf 500 Quadratmetern Fläche im „Rondo“ in Seelach am Klopeiner See eröffnen sollen. Aus „organisatorischen Gründen“ wurde die Eröffnung kurzfristig verschoben, hieß es damals. Danach wurde es ruhig um das neue Fitnessstudio in Seenähe. Offen hat es nach wie vor nicht. Der Grund ist die fehlende Betriebsanlagengenehmigung.

Seitens der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt wird bestätigt, dass am 13. März „ein verfahrenseinleitender Antrag bei der zuständigen Gewerbebehörde eingebracht wurde. Das Ergebnis des Ortsaugenscheins vom 31. März 2026 hat ergeben, dass aufgrund der vorliegenden Projektunterlagen keine abschließende fachliche Beurteilung vorgenommen werden konnte. Das Verfahren ist weiterhin anhängig.“

Genehmigung fehlt

Wo das Problem liegt? „Es sind noch ein paar Unterlagen nachzubringen. Sobald ich alle abgegeben habe, wird noch einmal alles geprüft und dann wird es nicht mehr lange dauern mit der Genehmigung“, erklärt Betreiber Alexander Wegscheider. Welche Dokumente? „Beispielsweise fehlt noch die Endabnahmebestätigung seitens des Elektrikers, Unterlagen zu den Klimageräten oder der vorgeschriebene Rot-Kreuz-Kurs. Alles nur Kleinigkeiten“, sagt der Fitnessstudio-Betreiber, der betont: „Baulich und sicherheitstechnisch wurde bei der Besichtigung von Bezirkshauptmannschaft und Land das Okay gegeben. Es müssen nur noch die Spiegel hinten mit einer Schutzfolie beklebt werden.“

Das „Rondo“ in Seelach © Facebook „HB1 Rondo“

Wegscheider hofft, „mit etwas Glück Ende April oder ansonsten Anfang oder Mitte Mai“ eröffnen zu können. Bis dahin bittet er seine Mitglieder noch um Geduld. Immerhin konnte man sich schon im Vorfeld für ein Abo eintragen. „Wir stehen gut mit einer dreistelligen Mitgliederzahl da“, erklärt Wegscheider, der seine Mitglieder im März zu einem Tag der offenen Tür eingeladen hat. Am 16. April lädt er dann Hoteliers zum Tag der offenen Tür: „Saisonmitarbeiter brauchen kein Jahresabo, wenn sie nur das halbe Jahr vor Ort sind. Es gilt auszuloten, welchen Bedarf die Hoteliers beziehungsweise deren Mitarbeiter haben, damit ich dann ein Paket anbieten kann, damit sie nicht das ganze Jahr zahlen müssen“, erklärt der Betreiber des Fitnessstudios. Für Hotelgäste rund um den See gibt‘s übrigens vergünstigte Zutritte mittels Rabattcode.