Topotheken sind kleine, regionale Orte des Erinnerns und in den vergangenen Jahren auch in Kärnten wie die sprichwörtlichen Schwammerln aus dem Boden geschossen. Die Bezeichnung setzt sich aus den griechischen Worten „topos“ für „Ort“ und „theke“ für „Behälter“ zusammen und meint eine virtuelle Sammlung von Bildern, Karten, Video- und Audioaufzeichnungen mit genauer Verortung, Datierung und Verschlagwortung. Hierzulande haben sich vor allem Gemeinden als Träger von Topotheken hervorgetan.

Im Bezirk Völkermarkt bildet das jüngste Beispiel die Gemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom, in welcher sich Philipp Gunzer, beschäftigt als Sachbearbeiter in der Verwaltung, als Topothekar engagiert. „Unser lokalhistorisches Online-Archiv wurde im September des Vorjahres gegründet und wird beim Aufbau vom Kärntner Bildungswerk unterstützt. Wir bekommen vor allem von Privatpersonen, aber auch von Vereinen Fotos zur Verfügung gestellt, die ein Stück unserer Gemeindegeschichte dokumentieren. Die Bilder werden eingescannt und beschriftet und sind auf unserer Homepage abrufbar. Die Originale bleiben bei den Besitzern“, erklärt Gunzer das Procedere. Inzwischen umfasst die Feistritzer Topothek rund 200 Fotos aus den letzten Jahrzehnten.

Holzknechte auf der Petzen 1933 © Gemeinde Feistritz

Diese Zeitdokumente, die auf diese Art und Weise für die nächsten Generationen erhalten bleiben, geben einen vielfältigen Einblick in Geschehnisse, welche die Gemeinde in der Vergangenheit prägten. So spielt beispielsweise die Petzen als Hausberg der Feistritzer eine wichtige Rolle. Fotos aus dem Jahr 1993 belegen die letzte Fahrt der Petzen-Seilbahn, während im selben Jahr der Spatenstich für die Gondelbahn erfolgte. 1994 wurde ein Speicherteich für die Beschneiung der Pisten gebaut. Noch mühsam hingegen war der Weg auf den Berg 1933, als Holzknechte sich vor einer kargen Hütte für den Fotografen postierten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Firma Mahle, dem bedeutendsten Arbeitgeber. 1992 etwa reisten zur Eröffnung der Anschlussbahn zum Filterwerk der damalige Landeshauptmannstellvertreter Peter Ambrozy und Diözesanbischof Egon Kapellari an. Letzterer spendete übrigens 1993 Kindern des Ortes auch das Sakrament der Firmung.er

Ausgrabung am Katharinakogel 1999 © Gemeinde Feistritz

1992 wurde der frühere Pfarrstadel in St. Michael/Šmihel abgerissen, 1995 fiel das alte Gemeindeamt den Schubraupen zum Opfer. 1994 wurde in St. Michael der erste Wohnblock der Neuen Heimat errichtet.

Auch Kinder kommen in der Topothek nicht zu kurz. Ein Foto zeigt Schülerinnen und Schüler der Volksschule St. Michael der Jahrgänge 1947/48. Beim Heimatherbst 2009 nahmen Kinder und Erwachsene in schönen Trachten an einem Umzug teil. Der Sport findet seinen Niederschlag unter anderem in einer Aufnahme des SV Jauntal 1951, der noch in der Tauernliga Fußballtore schoss. Das Angebot an Kulturellem findet seinen Niederschlag in der Darstellung von der Einweihung eines Bildstockes bis hin zu Aufnahmen vom Cikl-Cakl-Puppentheater 2012 und Ausgrabungen auf dem Katharinakogel, wo Archäologen 1999 der älteste Goldfund auf Kärntner Boden gelang.

Volksschüler in St. Michael 1947/48 © Gemeinde Feistritz

„Das Interesse an unserer Topothek ist im Wachsen“, freut sich Gunzer. „Jeder, der etwas dazu beitragen möchte, kann Bilder bei uns im Gemeindeamt vorbeibringen. Wir hatten inzwischen aber auch drei Veranstaltungen, an denen Bürger teilnahmen. Sie sind dann zusammen gesessen und haben gemeinsam Fotos betrachtet. Und da kennt dann der eine jemanden und der andere jemand anderen. Das erleichtert natürlich die Beschriftung“, führt Gunzer aus und hofft, dass die Topothek auch weiterhin blühen und gedeihen wird.