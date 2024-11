Die ganze Gemeinde Eisenkappel-Vellach/Żelezna Kapla-Bela trauert um Christian Osojnik (33), der in den frühen Morgenstunden am Weg zur Arbeit, auf der Luscha Landesstraße in Leppen/Lepena bei Bad Eisenkappel/ Železna Kapla-Bela bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte. Bestürzt und fassungslos reagierten auf diese Tragödie Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ) im Namen der Marktgemeinde, Vereinskollegen der Perchtengruppe Bad Eisenkappel, Verwandte, Freunde und Nachbarn sowie die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Bad Eisenkappel, deren aktives Mitglied Osojnik seit seinem 16. Lebensjahr war.