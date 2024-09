„Wir hatten eine Traumhochzeit, die wir nie vergessen werden“, sagt Sandra Messner, die nun einen Doppelnamen trägt. Begleitet von rund 60 Hochzeitsgästen haben die beiden auf der Petzen, wo der Bräutigam bei den Petzen Bergbahnen als Maschinist tätig ist, geheiratet. „Der Hochzeitsort war ein Kompromiss“, berichtet Mario Maurel. Da man sich weder auf St. Margarethen ob Bleiburg noch auf Pribelsdorf, den Heimatorten der beiden, als Veranstaltungsort einigen konnte, fand die Hochzeit schließlich auf der Petzen statt. Die standesamtliche Trauung fand bei der Feuerstelle der Bergwacht Petzen mit Standesbeamten Philipp Gunzer statt. Die kirchliche Trauung erfolgte in der St. Anna Kapelle durch Pfarrer Janez Tratar aus Eberndorf. Für die musikalische Umrahmung sorgten Verwandte der Braut. Im Anschluss wurde mit der Gruppe „Zirbalan“ im Panoramarestaurant „oben“ noch länger gefeiert.

Bei Feuerwehrball kennengelernt

Kennengelernt haben sich die beiden übrigens vor sechs Jahren bei einem Ball der Feuerwehr Peratschitzen im Fichtenhof. „Aus einer freundschaftlichen Unterhaltung entwickelte sich eine innige Beziehung“, erzählt die Krankenpflegerin, die im Seniorenzentrum Neuhaus tätig ist und die zwei Kinder in die Ehe mitbringt. „Wir verstehen uns seit sechs Jahren ausgezeichnet, also lag es auf der Hand, zu heiraten“, so der Bräutigam, Vater einer Tochter.

Das Ehepaar und die Kinder wohnen in einem Haus in St. Michael bei Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom. Die Hochzeitsreise genießen sie in einer Therme.