„Es war eine sehr coole Erfahrung“, sagt Selina Janesch (22) aus Völkermarkt über die Wahl zur „Miss Austria“, die am 10. September im Rahmen der Vienna Fashion Week über die Bühne gegangen ist.

In mehreren Walks stellten sich die 18 Finalistinnen und Finalisten der Jury. „Der Laufsteg war für mich ein ganz neues Terrain. Überraschenderweise war ich gar nicht so aufgeregt, wie ich es erwartet hatte. Vielmehr konnte ich den Moment in vollen Zügen genießen“, so Janesch, die Zweitplatzierte der „Miss Kärnten“-Wahl ist. Ihr Traum wäre es, neben ihrer Arbeit als gelernte Orthopistin, weiterhin in der Branche tätig zu sein.

Einen Konkurrenzgedanken hatte sie nicht. „Wir waren wie eine kleine Familie und haben uns gegenseitig unterstützt. Mit einigen Leuten werde ich sicher weiterhin in Kontakt bleiben. Ich bin dankbar für das, was ich alles mitnehmen kann“, sagt Janesch.

Unter die Top-3 habe sie es leider nicht geschafft. Gewonnen hat die Wahl die Wienerin Lucia Sisic. „Mister Austria“ wurde der Grazer Christopher Dengg.