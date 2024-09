„Hätte ehrlich gedacht, dass wir diese Zeiten überwunden haben“

Interview. Tanja Prušnik ist gerade in Japan als Artist in Residence zu Gast. Ein Gespräch über Wertschätzung in Südkorea, den Abbau ihrer Arbeit in Lavamünd und warum sie in Kärnten trotzdem am richtigen Platz ist.