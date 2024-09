Restaurants in Klagenfurt haben dieser Tage kein einfaches Leben. Nachdem der „Kirchenwirt“ in der Völkermarkter Straße vor wenigen Wochen zum zweiten Mal in die Insolvenz rutschte, erwischte es nun auch das Restaurant „La Famiglia“ in der Ehrentaler Straße 35 im Klagenfurter Stadtteil Annabichl. Am Mittwoch, 11. September, wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Das Verfahren betrifft genauer gesagt die „M&V Gastro GmbH“, die die Pizzeria betreibt. Zuletzt waren vier Dienstnehmer beschäftigt, zu den Passiva ist den Kreditorenschützern derzeit noch nichts bekannt. Aktiva liegen laut AKV in Höhe von 28.000 Euro vor, umfassen dabei das Inventar und Lieferfahrzeuge.

Erstes Insolvenzverfahren nicht erfolgreich abgeschlossen

Bereits im Mai 2023 wurde ein Insolvenzverfahren über das Unternehmen eröffnet. Damals häuften sich Schulden in Höhe von 285.000 Euro an. Das Verfahren wurde mit Abschluss eines Sanierungsplanes auf Basis von 20 Prozent beendet. „Von den neun vereinbarten Raten konnte man lediglich nur drei Raten an die Gläubiger ausschütten. Aufgrund von Nachforderungen diverser Gläubiger konnte man die weiteren Raten nicht mehr bedienen“, heißt es vonseiten des AKV. Fix ist: Das Unternehmen wird nicht fortgeführt, das „La Famiglia“ steht somit vor der Schließung.

Forderungen können nun über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at sowie über den KSV unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at bis zum 14. Oktober angemeldet werden. Als Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Leopold Wagner bestellt.